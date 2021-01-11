بارلي:تنظيم داعش سيعود مجدداً إلى العراق وسوريا

بارلي:تنظيم داعش سيعود مجدداً إلى العراق وسوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، إن تنظيم “داعش” قد يعود إلى الظهور مجددا في سوريا والعراق.وذكرت بارلي، في تصريح صحفي ضمن برنامج “أسئلة سياسية” الذي تقدمه مجموعة محطات إذاعية فرنسية، أن “فرنسا ترى أن تنظيم داعش لا يزال موجودا. حتى أنه يمكن الحديث عن شكل من أشكال عودة ظهوره في سوريا والعراق”.وأضافت، أنه “منذ سقوط بلدة الباغوز في وادي الفرات، حيث كان المعقل الأخير للتنظيم، يمكن أن نلاحظ أن داعش تستعيد قوتها في سوريا”.وأكدت بارلي أن التنظيم “يعيد بناء صفوفه في العراق أيضا”، معتبرة أن تنظيم داعش “لم يتم اجتثاته بالكامل في بلاد الشام. لذا نحن لا نزال هناك عبر مهمات تدريبية وعبر مقاتلاتنا”.كان تنظيم داعش قد أعلن في صيف عام 2014 إقامة “الخلافة” في مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق.

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