باسم خشان نائبا بقرار من المحكمة الاتحادية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال باسم خشان، الإثنين، 26 آب، 2019، إن المحكمة الاتحادية، قررت تسميتي بصفة نائب في البرلمان.

وذكر خشان في حديث صحفي، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت تسميتي عضواً في البرلمان بدلاً عن النائب رفاه العارضي على خليفة طعن تقدمت به الى المحكمة”.

واصدر المرشح عن تحالف سائرون باسم خشان، الاحد، 20/ 5/ 2018، بياناً رد فيه على اعتباره خاسراً في محافظة المثنى رغم حلوله بالمرتبة الثانية بالقائمة المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر الخشان في بيان ، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت استبعادي على الرغم من فوزي بثاني أعلى الأصوات في المحافظة بحسب أرقام المفوضية غير الموثوقة”، مبيناً ان “الدستور سيحيل عمل المفوضية هباء منثورا”.

واشار الى ان “نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 يتعارض مع المادة (2/ اولا/ ب) من الدستور، وتم تطبيقه “ضده” عبر استبعاد المرشح الفائز بأعلى الاصوات (الثاني) وابقى الفائز بأقل عدد من الأصوات (السابع)، وهذا يخرق اول مبادئ الديمقراطية”.