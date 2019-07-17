باسم قاسم :الفرق اللبنانية أقرب للتعاقد معي

باسم قاسم :الفرق اللبنانية أقرب للتعاقد معي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مدرب النفط العراقي باسم قاسم أنه تلقى عددا من العروض المحلية والعربية، يعد أقربها من أحد الأندية الكبيرة في لبنان مفضلا عدم الكشف عن اسم النادي.وقال قاسم: “العروض التي وصلتني جميعها محط احترام لكن العقد الأقرب هو المقدم من أحد الأندية الكبيرة في لبنان”.وتابع: “تم التفاوض بشكل مباشر مع رئيس النادي وبشكل شخصي تم الاتفاق على تفاصيل العقد، لكن هناك خلاف على القيمة المالية للجهاز الفني المساعد”.وبيّن أن المفاوضات جارية مع النادي للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، وفي حال تم الاتفاق سيتم توقيع العقد بشكل رسمي في أقرب وقت.ونوه بأن عقده مع النفط ينتهي مع ختام الموسم الحالي، وبالتالي “أنتظر نهاية الدوري وحينها يمكن الإفصاح عن تفاصيل العرض اللبناني”.يشار إلى أن باسم قاسم درب أندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط ودهوك وقاد المنتخب الوطني قبل أن يترك المهمة للمدرب السلوفيني كاتانيتش، وسبق أن توج باللقب في 3 مناسبات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *