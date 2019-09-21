باسم قاسم مدربا للزوراء

باسم قاسم مدربا للزوراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع المدرب باسم قاسم، مع ادارة نادي الزوراء لتدريب فريق النوارس.وكان المدير الفني للزوراء حكيم شاكر، قدم أمس إستقالته بشكل رسمي من منصبه الحالي بعد تعادل الفريق اليوم أمام السماوة بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.ورغم أن المباراة أقيمت في ملعب الشعب الدولي لكن الزوراء فشل في تحقيق مبتغاه وعبر الجمهور عن غضبه من هذه النتيجة.وبدأ حكيم شاكر الدوري بعلاقة متوترة مع جهازه الفني واستقال المدرب المساعد صفاء عدنان، الذي توقع نهاية سريعة لمشوار المدرب.وسبق أن تحدث بعض اللاعبين عن غياب الاستقرار بالفريق نتيجة توتر العلاقة مع المدرب.

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