باقري:أمن العراق من الأمن الإيراني

باقري:أمن العراق من الأمن الإيراني
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اركان الجيش الايراني الجنرال محمد حسين باقري،السبت، أن بلاده والعراق، على انهما البلدان الاكثر تاثيرا في المنطقة.وقال باقري خلال اجتماعه اليوم ، بقائد طيران الجيش العراقي الجنرال حامد العطية، والذي اوردته مهر نيوز ، ان “العراق وايران هما الدولتان الاكثر تاثيرا على العالم الاسلامي، وغرب قارة اسيا بالكامل”.واضاف باقري “نحن نعتبر امن العراق ونموه كامن ونمو ايران”، داعيا الى “تعاون مشترك اضافي لتعزيز السلام في قطاعات الامن”، والتي ستؤدي على حد تعبيره الى “الدفع باستقرار المنطقة الى اشواط غير مسبوقة”.ومن جانبه، شكر حامد العطية ايران على دورها في دعم العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، مؤكدا “الحكومة العراقية مهتمة جدا بتطوير وتحسين التعاون والشراكة مع ايران في كافة المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *