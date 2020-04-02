باقري:اصدرنا أمرنا للحشد الشعبي بضرب القوات الأمريكية

باقري:اصدرنا أمرنا للحشد الشعبي بضرب القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس اركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الخميس، إن بلاده تراقب التحركات الأمريكية بالمنطقة، فيما أشار الى أن استهداف القواعد الأمريكية هو رد طبيعي من قبل الحشد الشعبي، على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وقال باقري في تصريح صحفي، إن “التحركات الامريكية الاخيرة في المنطقة، اذا اذا كانت لديها ادنى نوايا سيئة تجاه امن بلادنا فستواجه أشد ردود الافعال من قبل الحشد الشعبي والحرس الثوري وقد اصدرنا امرنا لهم بضرب قواتهم”.واضاف أن “ايران تراقب تماما التحركات الاميركية وتتابعها لحظة بلحظة”، لافتا إلى أن “المنظومات الدفاعية الايرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد”.وتابع اللواء باقري، أن “استهداف القواعد الاميركية كان ردا طبيعيا من قبل الحشد الشعبي والمقاومة على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس”.يذكر ان ميليشيا الحشد مرتبطة بالحرس الثوري ورواتبهم من خزينة الدولة العراقية نحو 6 مليار دولار سنويا عدا الاسلحة والتجهيزات.

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