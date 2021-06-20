باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان

باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده لن تسمح للمخابرات الأميركية، باستخدام قواعد على أراضيها، من أجل تنفيذ عمليات في أفغانستان، بعد إتمام واشنطن سحب قواتها في أيلول المقبل.وأضاف خان في تصريح لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي: «من غير الممكن أن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا من أجل أي عملية في أفغانستان».وانتقد خان الحكومات الباكستانية السابقة التي سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها من أجل تنفيذ عمليات في أفغانستان بواسطة الطائرات المسيرة.وأشار إلى أن المسيّرات الأميركية لم تشن أي هجمة ضد الأراضي الأفغانية انطلاقا من باكستان، منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2018.وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد طرق جديدة من أجل عملياتها المحتملة في أفغانستان، مع اكتمال عملية انسحاب القوات الأميركية منها في أيلول القادم.وكان رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، زار باكستان في أيار الماضي، للتباحث مع خان بشأن موضوع القواعد العسكرية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب رئيس الوزراء الباكستاني.

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