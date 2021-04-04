بالصور.. مراسم استقبال الكاظمي في الامارات

بالصور.. مراسم استقبال الكاظمي في الامارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جرت، الأحد 4/4/2021، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي  في دولة الامارات العربية المتحدة.وذكر بيان لمكتب الكاظمي: “جرت في قصر الوطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاحد،  مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة”.وأضاف: “جرى خلال الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الاماراتي  وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء”.وتابع: “ويجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك”.وأوضح: “وكان في استقبال الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار ابو ظبي الشيخ محمد بن زايدآل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة ، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي”.

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