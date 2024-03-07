بالفديو..نائب:السوداني راعي الفساد

بالفديو..نائب:السوداني راعي الفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري مصطفى سند ،عن ملفات فساد برعاية ومعرفة تامة من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني ، جاء ذلك خلال حوار متلفز مع قناة وطن الفضائية من ضمنها عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية التي قام السوداني بمنح استثناءات كبيرة لرجل الاعمال المصري نجيب  ساويرس خلافا للضوابط والقانون  وكذلك عن  ملفات حكومية وبرلمانية  أخرى، وفيما يلي نص اللقاء :

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