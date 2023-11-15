بالوثائق..استقالات وزراء الحلبوسي المطرود من البرلمان بجريمة التزوير والتطبيع مع إسرائيل

بالوثائق..استقالات وزراء الحلبوسي المطرود من البرلمان بجريمة التزوير والتطبيع مع إسرائيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدناه وثائق استقالات وزراء الصناعة والتخطيط والثقافة من مناصبهم الوزارية على خلفية إنهاء زعيم حزبهم من عضوية مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي بجريمة التزوير والتطبيع بحسب قرار المحكمة الاتحادية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *