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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
التوقيع على مذكرة تفاهم بين بغداد وواشنطن لتوليد الطاقة من الغاز المصاحب بدلا من حرقه
العوادي:العراق يشتري(41) طائرة عسكرية أمريكية
بالوثائق..الأحزاب السنيّة في ديالى تطالب بتعيين المحافظ من العرب السنَة
السوداني” يتناسى أن العراق مكتفي ذاتيا من الدقيق” ويدعو إلى استيرادها من أمريكا
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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
التوقيع على مذكرة تفاهم بين بغداد وواشنطن لتوليد الطاقة من الغاز المصاحب بدلا من حرقه
السوداني” يتناسى أن العراق مكتفي ذاتيا من الدقيق” ويدعو إلى استيرادها من أمريكا
الموارد المائية:نسعى” لإقناع” أردوغان بتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
الزراعة النيابية:تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لهذا العام
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شنيشل مازال يتأمل من فريقه الأولمبي الفوز !
كأساس ومساعدوه في الدوحة لمشاهدة مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي
اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
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نيويورك بوست:بايدن تكلم مع السوداني على ضوء ما مكتوب له بورقة”الغش”
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
العمليات المشتركة:الأجواء العراقية مفتوحة أمام الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة تجاه إسرائيل وأي دولة أخرى
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- اذاعة INN