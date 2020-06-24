بالوثائق..البرلمان المصاب بالكورونا يصوت على قانون الاقتراض لسد عجز ما سرق من خزينة الدولة

بالوثائق..البرلمان المصاب بالكورونا يصوت على قانون الاقتراض لسد عجز ما سرق من خزينة الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق) ، الأربعاء (24 حزيران 2020)، نص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم في جلسته.وتضمن النص بحسب الوثائق الصادرة من الدائرة الإعلامية للبرلمان : “تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية، وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية  والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، التي يوافق عليها مجلس النواب”.وجاء في الوثيقة، أن “هذا القانون ينفذ لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020، أو لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية أيهما أقرب”.يذكر  أن العجز المالي ليس بسبب انخفاض اسعار النفط بل سرقات المال العام والرواتب الخيالية للمسؤوليين والمزدوجة ونهب ايرادات المنافذ والكمارك وتهريب النفط والذيل الاداري الكبير وسياسة الفساد الحكومي المشرعن من قبل نوري المالكي وصولا للكاظمي وما زال.

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