بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق

بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية، عن نتائج مفاوضات العراق بشأن المياه مع تركيا وايران.وقالت الوزارة في وثائق موجهة الى النائب رائد حمدان المالكي ، إن “دول الجوار لا تتعامل بحسن نيه بملف المياه، واطلاق الواردات في نهري دجلة والفرات الواصلين الى العراق”.

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