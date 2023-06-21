بالوثائق..السوداني يكافىء سراق ومبتزين ومنتهكي حقوق الإنسان بإحالتهم على التقاعد

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تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
الفشل والفساد المركب في حكومة السوداني.. تريليون دينار إيرادات البلد غير النفطية في(4)أشهر!
مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق
مستشار السوداني: لو يتم الطعن بالموازنة لو لا !
نائب يدعو إلى قطع العلاقات التجارية مع تركيا جراء قطعها المياه عن العراق
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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الفشل والفساد المركب في حكومة السوداني.. تريليون دينار إيرادات البلد غير النفطية في(4)أشهر!
مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق
إيران:حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني بوابتنا للدول العربية
نائب كردي:حزب بارزاني يهدي (مشعان الجبوري) قطعة أرض في أربيل يقيمة 30 مليون دولار
حزب طالباني يطالب بتصدير النفط من الإقليم بإشراف الحكومة الاتحادية
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- اذاعة INN