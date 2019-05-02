بالوثائق..الصحة النيابية تكشف عن فساد بملايين الدولارات في عقود إنشاء المستشفيات

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الخميس، عن وجود فساد مالي بملايين الدولارات في عقود إنشاء مستشفيات بزمن عديلة حمود في عدد من المحافظات، فيما وجه سؤالا برلمانيا الى المفتش العام لوزارة الصحة بهذا الخصوص.وقال الموسوي في السؤال البرلماني الموجه الى مفتش الصحة، ، انه اطلع على التحقيق الذي أجراه مفتش وزارة الصحة “بشأن المخالفات الحاصلة في عقود أبرمتها وزارة الصحة مع شركة (TUA) التركية لإنشاء 5 مستشفيات في محافظات كربلاء وبابل وذي قار والبصرة وميسان، ومع شركة (GMS) الألمانية لإنشاء مستشفيين اثنين في النجف ونينوى”.وتساءل الموسوي عن سبب “تجنب المفتش ذكر مقدار الضرر بالمال العام في محضر اللجنة التحقيقية، وكذلك عدم تحديد المقصرين بصورة واضحة، وسبب تحديد فرق سعر جهاز التوموثيرابي بمبلغ 600 ألف دولار كون سعر الجهاز البديل مليونين و745 ألف دولار وان سعر الجهاز الاصلي المستبدل 15 مليون دولار، فمن يتحمل فرق مبلغ 12 مليون دولار”.وأشار إلى أن المفتش ذكر ان “نتائج التحقيق بينت ان عدد المولدات 5 بواقع مولدة واحدة لكل موقع من مواقع المستشفيات الخمس التي بعهدة الشركة التركية”، مضيفا ان المفتش “قام باستقطاع مبلغ مليون و100 ألف دولار، وان العدد الحقيقي للمولدات هو 25 مولدة والمبلغ الواجب استقطاعه خمسة ملايين و500 الف دولار، وبالتالي تغاضى المفتش عن هدر اربعة ملايين و400 الف دولار”.