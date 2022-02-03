بالوثائق..المحكمة الاتحادية:انتخاب رئيس الجمهورية بـصوت(220) نائب

بالوثائق..المحكمة الاتحادية:انتخاب رئيس الجمهورية بـصوت(220) نائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وخلصت المحكمة بحسب الوثائق ادناه ، إلى قرار مفاده بأنه “ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين للرئاسة بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي”.هذا وجاء القرار ردا على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الاغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على رئيس الجمهورية.

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