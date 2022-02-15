بالوثائق..المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم

بالوثائق..المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.وقال مصدر قضائي، ان المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.يذكر ان المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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