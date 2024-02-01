بالوثائق..النزاهة النيابية تكشف فساد (أمين بغداد) العائد لعمار الحكيم بمليارات الدنانير

بالوثائق..النزاهة النيابية تكشف فساد (أمين بغداد) العائد لعمار الحكيم بمليارات الدنانير
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية،الخميس، عن مخالفات وشبهات فساد واسعة تقدر بمليارات الدنانير في أمانة بغداد امينها المدعو عمار موسى كاظم من جماعة عمار الحكيم .وتلقت شبكة أخبار العراق، وثائق تشير إلى مطالبة عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي، ديوان الرقابة المالية بتدقيق المبالغ المصروفة على موظفي العقود والأجراء اليوميين في أمانة بغداد.ومطالبة النائب أمانة بغداد في الرد على سؤاله البرلماني عن وجود هدر بالمال العام نتيجة الموافقة على أكثر من تسعين مشروع محال الى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية.ومفاتحته للرقابة المالية بصرف 70 مليار دينار من قبل أمانة بغداد وتسوية حسابات المبلغ خلال يومين فقط من نهاية السنة المالية 2023.ويشير النائب في كتاب آخر للرقابة المالية بورود معلومات تفيد بصرف 13 مليار دينار على طريق قناة الجيش (شرق بغداد) من خلال نصب أنابيب وتشجير وتم بعدها بفترة وجيزة إزالتها مما يشكل هدراً بالمال العام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *