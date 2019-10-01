بالوثائق..دعوى قضائية ضد الحلبوسي من قبل وزير العدل الكردستاني

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع وزير العدل في اقليم كردستان فرست احمد، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على وثائق تضمنت “رفع الدعوى من قبل وزير العدل في اقليم كردستان ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لانه قام بسن قانون التعديل الاول لقانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، وحيث ان مواد قانون التعديل تشكل تناقضاً لاحكام الدستور وقواعد الانتخابات العامة ومبادئ الديمقراطية والحقوق الاساسية الواردة في الدستور، مما يجعلها باطلة موجبة للالغاء، استناداً لحكم المادة (12) للدستور”.