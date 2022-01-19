بالوثائق..مجلس القضاء يعزل الخنجر من رئاسة تحالف عزم والسامرائي بديلا عنه

بالوثائق..مجلس القضاء يعزل الخنجر من رئاسة تحالف عزم والسامرائي بديلا عنه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد مجلس القضاء الأعلى، الطعن المقدم من قبل رئيس تحالف “عزم” السابق خميس الخنجر ضد قرار عزله من التحالف.وكان مجلس المفوضين قد قرر في التاسع من شهر كانون الثاني عزل خميس الخنجر عن رئاسة التحالف الذي يضم كتلا سياسية سنية فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر في العام 2021.واعتمد مجلس القضاء الاعلى في حكمه الصادر قرار المفوضية بعزل الخنجر واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً لتحالف “عزم”.ووفقا للحكم الصادر فإن القرار يُعتبر قطعيا.

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