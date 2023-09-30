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أكثر من (777) مليون دولار مبيعات البنك المركزب لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
موقع نفطي متخصص:بغداد وأنقرة بعيدتان عن إتفاق تصدير النفط من الإقليم
النفط النيابية:التوقيع قريبا على عقود استثمار غاز عكاز الغازي في الانبار
البيئة النيابية:جهات سياسية تعطل إقرار مشروع الرقابة النووية والكيميائية
عبد اللطيف:الكويت رسمت الحدود مع العراق بشكل منفرد مع الأمم المتحدة
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أكثر من (777) مليون دولار مبيعات البنك المركزب لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
موقع نفطي متخصص:بغداد وأنقرة بعيدتان عن إتفاق تصدير النفط من الإقليم
بالوثائق..نائب:إكمال إجراءات استضافة السوداني ومنافذ الإقليم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية
اليوم..سعر صرف الدولار=157000 ديناراً
محافظ البنك المركزي:السياسة النقدية للبنك ناجحة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا علاقة للبنك به!
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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العراق يدعو إيران لإنشاء المناطق الصناعية الحرة بين البلدين
علاوي:صدام حسين كان نزيها وحافظ على المال العام العراقي
نائب:قانون العفو العام سيُقر بعد انتخابات مجالس المحافظات وإفراغ محتواه من قبل الإطاريين
ملا بختيار:حزب الاتحاد الوطني حزب عائلة واحدة يركز على المنافع وليس المبادئ
في ظل الحكومة الإطارية..شركة حكومية “تحتال” على حكومتها
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