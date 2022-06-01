بالوثائق..نائب:حكومة البارزاني تبيع النفط إلى إسرائيل بأسعار مخفضة

بالوثائق..نائب:حكومة البارزاني تبيع النفط إلى إسرائيل بأسعار مخفضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الأربعاء وثائق يتهم فيها حكومة إقليم كردستان ببيع النفط لإسرائيل  وباسعار مخفضة. وذكر الخزعلي بحسب الوثائق  ان “اقليم كردستان يصدر (16٪) من مبيعاته للنفط إلى اسرائيل والتسويق يكون دون السعر العالمي اي مايقارب ( ١١) دولارا “. مبينا ان “الحكومة الاتحادية والقوى السياسية في بغداد تخشى الحديث عن الموضوع”.

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