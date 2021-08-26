بالوثائق..نائب يدعو إلى محاسبة واعفاء مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في كركوك لفساده

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، إلى محاسبة واعفاء مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك بسبب هدر في المال العام وشبهات فساد، مؤكدا ضرورة محاسبة كافة المقصرين عن وجود مخالفات مالية وادارية

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب المحمداوي موجهة الى وزير النفط يدعو فيها الى اعفاء مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في كركوك، وبينت الوثيقة انه “وفقاً للوثائق المتوفرة تبين وجود مخالفات مالية وادارية وهدر جسيم في المال العام في فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك تتطلب اجراء التحقيق الاصولي ومحاسبة الجهات المقصرة

واوضحت جملة من المخالفات والتي منها ” تكرار تجهيز نفس المركبات والاليات من محطة واحدة او محطات اخرى ، كون البرنامج لا يحتوي على حقل ( تكرار ) والذي يمنع تكرار التجهيز و ان المخالفات المرصودة من قبل هيأة التفتيش اغلبها (تكرار تجهيز ) عدا بعض مخالفات استخدام صور وهمية (فوتوشوب ) بكاميرا المحطة ، اي ان المخالفات لا تتم فقط من طرف واحد وهو المحطة كما في باقي فروع التوزيع وانما من الطرفين الشركة التي تدير البرنامج (برنامج الرقابة الالكتروني) والمحطة من خلال قيام الشركة بتحميل عدة صور وهمية تخص الاليات بنفس الصورة والرقم وبشكل متكرر وبما يقابل سحوبات المحطة من زيت الغاز لذلك الاسبوع

واضافت” ان الموضوع لا يحتاج الى جهد من قبل المحطة ومحاولة تمرير بعض الصور الوهمية امام الكاميرا في مدخل المحطة كما يحصل في باقي فروع التوزيع بل يتم بشكل مركزي من سيرفر الشركة

وتابعت ان” البرنامج لا يتضمن حقل (منع) للمركبات التي تحاول تكرار تجهيزها اكثر من (٣) مرات خلافاً لنسخة البرنامج المعتمدة في هياة توزيع بغداد، فضلا عن تنزيل مبيعات وهمية للمحطات مركزيا من قبل (الشركة التي تدير البرنامج)حتى في فترة توقف عمل المحطة لأغراض الجرد وغيرها، فضلا عن ارتفاع المبيعات في حاسبة المحطة بشكل غير طبيعي وخلال دقائق قليلة وبشكل تلقائي كما مبين في الفقرة (٤) من كتاب هيأة التفتيش المرقم بالعدد (681) المؤرخ في (٢٥-٧-٢٠١٩)