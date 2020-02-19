بالوثائق..نائب يرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وشركة سومو للتلاعب بالأموال

بالوثائق..نائب يرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وشركة سومو للتلاعب بالأموال
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقام النائب عن اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأربعاء، شكوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزير المالية فؤاد حسين وشركة سومو لوجود تلاعب بأموال بيع النفط.

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