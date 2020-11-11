بالوثائق..نائب يكشف قيام منظمة بدر بسرقة 11 مليار دينار من محافظة ديالى الواقعة تحت سيطرتها

بالوثائق..نائب يكشف قيام منظمة بدر بسرقة 11 مليار دينار من محافظة ديالى الواقعة تحت سيطرتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطب النائب جواد الموسوي، الأربعاء، هيئة النزاهة بملف فساد دائرة صحة ديالى بشبهات فساد ١١ مليار دينار من مبلغ كلي ٢٠ مليار دينار.وطالب الموسوي، بـ”سحب يد مدير عام صحة ديالى التابع لمنظمة بدر بسبب هذا الملف وملفات فساد اخرى سابقة”.وأكد الموسوي أن محافظة ديالى خاضعة لسيطرة منظمة بدر بزعامة هادي العامري وهناك معلومات مؤكدة تشير إلى سرقة المبلغ المذكور من قبل قيادات بدر في المحافظة. 

 

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