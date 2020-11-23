بالوثائق..نقل 24 شخصاً خارج مفوضية الانتخابات

بالوثائق..نقل 24 شخصاً خارج مفوضية الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق رسمية، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، صدور أوامر بتوزيع ونقل 24 شخصاً من مديري مفوضية الانتخابات إلى عدد من الهيئات والوزارات.وذكرت الوثائق الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه “استناداً إلى أحكام المادة 25/ ثالثاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2011 وموافقة رئيس الوزراء تقرر نقل عدد من مديري المفوضية إلى الوزارات والهيئات الأخرى”.وتضمن الأمر الديواني، نقل وتوزيع 24 مديراً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى عدد من الهيئات والوزارات الأخرى.

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