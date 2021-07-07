بالوثائق ..وزارة الخارجية تقدم 80 اسماً لمنصب سفير وفقا للمحاصصة

بالوثائق ..وزارة الخارجية تقدم 80 اسماً لمنصب سفير وفقا للمحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت وزارة الخارجية، أسماء مرشحين لنيل درجة سفير إلى مجلس الوزراء العراقي.ووفقا للوثائق التي تتضمن 80 إسماً من المنتظر أن يصوت المجلس على من يراه مؤهلا لشغل منصب سفير لمختلف بلدان العالم.وتخضع عملية توزيع مناصب السفراء إلى المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها.

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