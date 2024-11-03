بالوثائق..وزارة المالية تكشف عن صرفيات الحكومة والإقليم خلال سبعة أشهر من العام الجاري

بالوثائق..وزارة المالية تكشف عن صرفيات الحكومة والإقليم خلال سبعة أشهر من العام الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية عن صرفيات الحكومة والإقليم للفترة من 1 كانون الثاني لغاية 31/7/2024 كما مبين أدناه…

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