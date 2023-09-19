بالوثائق..(174)نائبا يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة “تجمع الفاو زاخو” النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) جمع تواقيع أكثر من 170 نائبًا لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبد الله”.وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.ووصف عبد الجبار في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصّة فيس بوك،الاتفاقية بـ”المذلة”، فيما اشار إلى أن” النواب الموقعون طلبوا من وزارة الخارجية ضرورة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض ابطال الاتفاقية لدى الجهتين”.