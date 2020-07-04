بالوثيقة,,نائب:لواء 16 حشد شعبي سرق المساعدات التركية الطبية الى كركوك والموصل

بالوثيقة,,نائب:لواء 16 حشد شعبي سرق المساعدات التركية الطبية الى كركوك والموصل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد الموسوي، السبت، عن سرقة كميات كبيرة من مساعدات طبية تركية مرسلة الى محافظتي كركوك ونينوى.وقال الموسوي في كتاب رسمي موجه الى وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إنه “استنادا لصلاحياتنا وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ودورنا الرقابي في لجنة الصحة والبيئة، وردتنا معلومات تفيد بحدوث نقوصات في المساعدات التركية المرسلة الى وزارة الصحة / دائرة صحة كركوك والموصل لمجابهة جائحة الكورونا فايرس”.وأضاف، “تمت سرقة كمية كبيرة منها متضمنه آلاف الكمامات وعدد الوقاية وبعض الأدوية وخلال مسافة لا تتعدى كليومترا واحد، وهي المسافة ما بين مطار كركوك ومستشفی کرکوك وحسب موقف الاستلام المرفق”. وأكد الموسوي، انه بحسب المعلومات فان حشد لواء 16 من سرق المواد. وطالب التميمي، وزارة الصحة، بـ”الاطلاع وإجراء التحقيق مع كل من يثبت مقصريته بالموضوع وبالسرعة الممكنة واعلامنا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *