بالوثيقة..أعضاء في الكونغرس الامريكي يطالبون بتعديل قانون الكوتا لمسيحي العراق

بالوثيقة..أعضاء في الكونغرس الامريكي يطالبون بتعديل قانون الكوتا لمسيحي العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب ثلاثة أعضاء في الكونغرس الامريكي، اليوم الأربعاء، عن رفضهم لنتائج انتخابات الكوتا المسيحية في العراق.والاعضاء الثلاثة هم (جان شاكوسكي، براد شيرمان وأندي ليفن).وطالب الاعضاء وزارة الخارجية الأميركية بـ”التدخل العاجل” لتعديل قانون الكوتا لضمان عدم تهميش الكلدان السريان الاشوريين، ليكون لهم مشاركة وتمثيل عادل في الحكومة العراقية.ووفق قانون الانتخابات العراقي فإنه تم تخصيص خمسة مقاعد كوتا للمسيحيين في أنحاء البلاد.

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