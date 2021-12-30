بالوثيقة..أمانة مجلس الوزراء تحدد أسماء كبار السن في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

بالوثيقة..أمانة مجلس الوزراء تحدد أسماء كبار السن في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، اسم النائب الأكبر سناً وبديليه.وأظهرت وثيقة صادرة عن معاون رئيس الإدارة الانتخابية، ان “النائب محمود المشهداني تولد عام 1948 هو الأكبر سناً، في حين حل النائب عامر الفايز تولد 1948 الاحتياط الأول للمشهداني، وخالد الدراجي تولد 1951 الاحتياط الثاني”.

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