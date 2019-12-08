بالوثيقة ..إحالة قائد القوة الجوية إلى التقاعد

بالوثيقة ..إحالة قائد القوة الجوية إلى التقاعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر وزير الدفاع نجاح الشمري بإحالة قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين، و57 ضابطاً إلى التقاعد.وأظهرت وثيقة رسمية تحمل توقيع الشمري، في 24 تشرين الثاني الماضي، موجهة الى هيأة التقاعد بشأن احالة كل من: “الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين، و57 ضابطا الى التقاعد لبلوغهم السن القانوني، باستثناء ضابط برتبة رائد لاسباب صحية”.ووجه وزير الدفاع وفقا للوثيقة، “الجهات ذات العلاقة تنفيذ القرار”.

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