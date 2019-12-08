بالوثيقة ..إحالة قائد القوة الجوية إلى التقاعد

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نائب ينتقد تمديد صلاحيات الوزراء لنهاية العام الحالي
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جعفر:النظام الفردي الانتخابي سيضر التركمان والعرب في كركوك
نائب:مرشح رئاسة مجلس الوزراء الجديد بموافقة المرجعية وليس من قبل الشعب!
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نائب ينتقد تمديد صلاحيات الوزراء لنهاية العام الحالي
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