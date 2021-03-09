بالوثيقة..إحالة مدير عام مصرف الرافدين الى التحقيق

بالوثيقة..إحالة مدير عام مصرف الرافدين الى التحقيق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- إحالة مدير عام مصرف الرافدين  حسين علي محيسن الى التحقيق وتكليف اخر بدلا عنه بموجب الوثيقة أدناه… 

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