بالوثيقة.. إحالة وكيلي وزير الاتصالات إلى التقاعد

بالوثيقة.. إحالة وكيلي وزير الاتصالات إلى التقاعد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة ، الأربعاء،  صدور أمر وزاري بإحالة وكيلين ومستشار للتقاعد في وزارة الاتصالات.

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