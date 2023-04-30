بالوثيقة..إعفاء مدير مطار بغداد من منصبه بناءً على طلبه

بالوثيقة..إعفاء مدير مطار بغداد من منصبه بناءً على طلبه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي، الأحد، طلباً إلى سلطة الطيران المدني لإعفائه من منصبه.ووافقت السلطة على طلبه ، ووجهت بتقديم كتاب شكر وتقدير لمدير مطار بغداد الدولي.وطلب الإعفاء بعد إهانته من قبل رئيس الوزراء الإطاري محمد السوداني خلال زيارته للمطار يوم أمس على طريقة “الله لايوفقني”!!!.

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