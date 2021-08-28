بالوثيقة ..إعفاء مسؤول في وزارة الكهرباء لتسريبه معلومات عن المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية

بالوثيقة ..إعفاء مسؤول في وزارة الكهرباء لتسريبه معلومات عن المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، إعفاء مسؤول كبير في الوزارة بعد تسريبه معلومات خاصة بالمفاوضات مع شركة توتال الفرنسية.وجاء في أمر وزاري ، أنه “تقرر إعفاء معاون مدير عام دائرة التخطيط بشار حمزة عبد علي من منصبه ونقله إلى الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى، محطة القدس”.كما تقرر وفقا للأمر الوزاري، “فتح تحقيق معه لتسريبه معلومات خاصة تخص المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية”.

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