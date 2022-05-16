بالوثيقة..إقالة أمين بغداد

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- شبكة اخبار العراق
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ائتلاف المالكي:استمرار تعنت التحالف الثلاثي ستبقى الأزمة السياسية قائمة
حزب بارزاني:لدينا (11) منفذا حدوديا غير رسميا وهي تحت تصرف العائلة!
كتلة مستقلون النيابية:نتحرك على الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر
ائتلاف المالكي يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
حزب طالباني:نحن مع أي مبادرة تؤدي للإنفراج السياسي
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حزب بارزاني:لدينا (11) منفذا حدوديا غير رسميا وهي تحت تصرف العائلة!
حزب طالباني:من مصلحة الكرد تسليم ملف النفط والغاز إلى بغداد
نائب:الغاء قانون الامن الغذائي حفاظا على مال الشعب
نائب:الدعم الحقيقي للامن الغذائي يكون من خلال الموازنة العامة
المالية النيابية:ليس من صلاحية حكومة الكاظمي إرسال قانون الموازنة
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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