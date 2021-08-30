بالوثيقة..الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستحدث قسماً للنقابات والاتحادات

بالوثيقة..الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستحدث قسماً للنقابات والاتحادات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استحدثت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قسما جديدا يعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية بشأن اسماء النقابات والاتحادات وقوانينها وقوانين إدارتها وآلية انتخاباتها.واوضحت وثيقة ،انه “استناداً الى موافقة الامين العام لمجلس الوزراء وبناء على ما تقتضيه متطلبات العمل والصلاحيات، يتم استحداث قسم متابعة شؤون الاتحادات والنقابات ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الامين العام لمجلس الوزراء”.واضافت ان “القسم سيتولى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأن أسماء الاتحادات والنقابات وقوانينها وادارتها وآليات انتخابها، ويعمل على التنسيق بين الاتحادات والنقابات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة”.

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