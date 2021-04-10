بالوثيقة..الإدعاء العام يطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانه عن وزير الكهرباء السابق كريم عفتان

بالوثيقة..الإدعاء العام يطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانه عن وزير الكهرباء السابق كريم عفتان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وثيقة سرية تبين طلب الادعاء العام من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن وزبر الكهرباء الاسبق كريم عفتان والحلبوسي لم يتخذ أي إجراء بصدد ذلك بحكم العلاقة “القوية”بينهما. يذكر ان عفتان له من العقارات في اليونان ولندن بمليارات الدولارات.

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