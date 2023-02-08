بالوثيقة..البنك المركزي يعتمد التسعيرة الجديدة لصرف الدولار

بالوثيقة..البنك المركزي يعتمد التسعيرة الجديدة لصرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرسل البنك المركزي العراقي، تعميماً رسمياً إلى المصارف وشركات الصرافة والدفع الالكتروني، باعتماد السعر الجديد لصرف الدولار.

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