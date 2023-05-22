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إيران..استقالة (شمخاني) وتعيين (أحمديان) بدلا عنه بأمر من رئيسي
الرئيس الروسي يهنئ قوات فاغنر والجيش بالسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية
إعلان جدة:التكاتف لحل قضايا الأمة العربية والرفض التام لدعم الميليشيات الإيرانية
الصين تعقد قمة لبلدان آسيا الوسطى
الصين ترفض عرض دعايات سياسية لأوكرانيا من قبل بعض السفارات الأوروبية في بكين
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بالوثيقة..البنك المركزي يوجه المصارف بتخفيض أجور تحويل العملات الأجنبية
وزير التجارة:نسعى لتوفير بيئة استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية
وزير الكهرباء :تجهيز الكهرباء في الصيف سيكون أفضل من 2022
التخطيط النيابية:خلافات كثيرة بشأن الموازنة في مقدمتها الإسراع بإقرارها وهي ” ملغومة”
اليوم .. سعر صرف الدولار =148000 دينارا
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بالوثيقة..البنك المركزي يوجه المصارف بتخفيض أجور تحويل العملات الأجنبية
بالفيديو ..تشابك بالأيدي ولكمات بين نواب برلمان الإقليم بسبب دكتاتورية حزب بارزاني
السوداني:تخفيض رواتب المسؤولين “خطا أحمر” وتعديل رواتب الموظفين “مسألة حساسة”!!
مصدر حكومي:لن يلغى الفرق في سعر صرف الدولار طالما تهريبه مستمرا إلى إيران
الله أكبر على الخونة ..حتى مياه الأمطار يسعون لتصريفها إلى إيران الشر
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- اذاعة INN