بالوثيقة..البنك المركزي يوجه المصارف بتخفيض أجور تحويل العملات الأجنبية

بالوثيقة..البنك المركزي يوجه المصارف بتخفيض أجور تحويل العملات الأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، المصارف بتخفيض أجور عمولات تحويل العملات الأجنبية. وذكرت وثيقة أن “البنك المركزي العراقي وجه المصارف كافة بتخفيض عمولات تحويل العملات الأجنبية، ونشر نسب هذه العمولات على المواقع الرسمية الخاصة بالمصارف”. وأوضحت الوثيقة أن “عمولة التحويل المقصود بها عمولة الصيرفة FX التي تفرض عند الدفع او التسديد بعملة غير العملة الخاصة بالحساب او البطاقة”.

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