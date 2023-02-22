بالوثيقة..الجادرجي وكيلا لوزارة الإعمار والإسكان للشؤون الإدارية

بالوثيقة..الجادرجي وكيلا لوزارة الإعمار والإسكان للشؤون الإدارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمرا بتكليف متين الجادرجي بمهام الوكيل الاداري بوزارة الاعمار والاسكان.جاء ذلك بحسب الوثيقة أدناه … 

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