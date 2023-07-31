بالوثيقة..الحلبوسي يرفض عودة مشعان إلى مجلس النواب

بالوثيقة..الحلبوسي يرفض عودة مشعان إلى مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب النائب السابق مشعان الجبوري بالعودة إلى مجلس النواب.وبحسب الوثيقة ،علق الحلبوسي على طلب مشعان بالتالي “سبق وان اصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات ولايجوز الطعن بمضمون قرار صادر منها ولايجوز النظر بطلب الموما اليه لمخالفته الدستور والقوانين النافذة”.

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