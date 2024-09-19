بالوثيقة..السوداني يدعو إلى ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بإعداد الأدلة الإرشادية لتحقيق ضمان المنافسة العادلة في القطاع المصرفي.وقال مصدر حكومي في حديث صحفي، إنه “في سياق أهداف البرنامج الحكومي وضمن جهود تفعيل الاستراتيجيات المعنية بتطوير الخدمات المصرفية وجودتها، أصدر رئيس الوزراء توجيهًا لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لرئاسة الوزراء، للتعاون مع الجهات الرقابية والفنية في البنك المركزي العراقي، لإعداد الأدلة الإرشادية وفقًا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في القطاع المصرفي ويعزز الانسجام والتوافق في تنفيذ السياسات العامة في هذا المجال”.