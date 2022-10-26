غداً..الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة السوداني

غداً..الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة السوداني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلب المكلف بتشكيل الحكومة الإطارية الجديدة محمد السوداني من الرئاسة البرلمانية تحديد يوم غد الخميس موعدا لمنح الثقة لحكومته من قبل مجلس النواب، كما مبين في الطلب أدناه… 

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