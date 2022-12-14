بالوثيقة..السوداني يطلب من النواب تقييم المحافظين

بالوثيقة..السوداني يطلب من النواب تقييم المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعلن مكتب رئيس الوزراء ، اليوم الاربعاء، ارسال استمارة تقييم عضو مجلس النواب للمحافظ.وتضمنت الاستمارة التي  حقول تقييم للقدرات والاداء بينها القدرة على اتخاذ القرار وتشجيعه على الاستثمار ومدى تعاونه في اعطاء المعلومات للنواب ، ويتذل الجدول بتوصية النائب بشأن التقييم للمحافظ. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد وجه في وقت سابق من اليوم اعضاء مجلس النواب بالرقابة والاشراف على المحافظين ونوابهم.وقال الحلبوسي وفقا للامر النيابي الصادر بتاريخ 12 كانون الاول الجاري ، إنه “استنادا الى المادة 3 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، قيام النواب بقدر تعلق الامر بالمحافظات التي يمثلونها بممارسة الاشراف والرقابة على اعمال المحافظ ونائبيه وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس النواب”.

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