بالوثيقة..السوداني يوافق على نقل ذوي”الشهداء والسياسيين” من أحزاب الإطار ما بين الوزارات حسب رغبتهم

بالوثيقة..السوداني يوافق على نقل ذوي”الشهداء والسياسيين” من أحزاب الإطار ما بين الوزارات حسب رغبتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن الأخير وجّه الوزارات كافة بالموافقة على نقل ذوي الشهداء ما بين الوزارات.وحسب الوثيقة أدناه، فأن”  مكتب رئيس مجلس الوزراء خاطب الوزارات كافة بالموافقة على نقل ذوي الشهداء ما بين الوزارات، حسب ما ورد في قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2023. المقصود ذوي “الشهداء” من أحزاب الإطار الولائية.

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