بالوثيقة..السوداني يوجه بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة

بالوثيقة..السوداني يوجه بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد السوداني  بتقييم  وكلاء الوزارات وباقي الدرجات الخاصة  بغية تبديل الفاشلين وفق صورة الكتاب أدناه…

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