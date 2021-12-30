بالوثيقة..الصدر للكاظمي: عليك بتنفيذ أوامري بإخراج القوات الأمريكية من العراق!!!

بالوثيقة..الصدر للكاظمي: عليك بتنفيذ أوامري بإخراج القوات الأمريكية من العراق!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر مقتدى الصدر رئيس الوزراء الكاظمي بتنفيذ اوامره وفق وثقيته أدناه حول إخراج القوات الأجنبية من العراق ، لكن الصدر لم يشر في وثيقته عن إخراج القوات الإيرانية المتمثلة بقوات القدس وذراعها الإرهابي الحشد الشعبي وضباط الحرس الثوري “المستشارين” في عمليات الحشد ومقرات الويتها !!. 

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